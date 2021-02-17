Бывших вице-премьеров Забайкалья обвинили в пособничестве в сокрытии средств от налогов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование дела о сокрытии 265 млн рублей АО "Забайкальская топливно-энергетическая компания" от налогообложения. Фигурантами дела стали бывшие вице-премьеры Забайкалья Марина Кириллова, Виктор Паздников, директор фонда развития края Евгений Степанов и директор компании Андрей Юдаев.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших министров финансов и территориального развития Забайкальского края Марины Кирилловой и Виктора Паздникова, директора фонда развития края Евгения Степанова, директора АО "Забайкальская топливно-энергетическая компания" Андрея Юдаева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов")", - сказано в сообщении СК РФ на сайте ведомства.

По данным СК, в период с 2016 года по 2018 год Юдаев при пособничестве Кирилловой, Паздникова и Степанова сокрыл от взыскания с АО "Забайкальская топливно-энергетическая компания" задолженности перед налоговыми органами по уплате налогов и страховых взносов на сумму 265 млн рублей. Для реализации преступного умысла, по версии следствия, были осуществлены расчеты с контрагентами с использованием расчетного счета Фонда развития Забайкальского края.

В результате принятых в ходе расследования мер задолженность перед государством погашена, а на имущество фигурантов наложен арест. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Паздников с августа 2011 года работал руководителем региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. В сентябре 2016 года на тот момент губернатор Наталья Жданова назначила его министром территориального развития региона, а позже он стал исполняющим обязанности вице-премьера края, под ведение которого попали два министерства. Одно курирует строительство, дорожное хозяйство и транспорт, второе - ЖКХ, энергетику, цифровизацию и связь. 24 сентября он был освобожден от должности по собственному желанию. Кириллова в октябре 2016 года была назначена Ждановой министром финансов Забайкальского края и стала вице-премьером краевого правительства.