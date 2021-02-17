Семья из трех человек погибла при пожаре под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Семья из трех человек погибла в результате пожара в частном доме в поселке Дорожный в Гурьевском районе Калининградской области. Начата доследственная проверка, сообщается в среду на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня в дневное время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частном доме в поселке Дорожный Гурьевского района обнаружены тела трех человек: 58-летнего мужчины, его 54-летней жены и 29-летней дочери с признаками отравления продуктами горения. Родителей и сестру обнаружил старший сын, обеспокоенный тем, что родственники с вечера не вышли на связь. По данному факту Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи регионального управления СК, осмотрев место происшествия, установили, что очаг возгорания, предположительно, мог находиться в сауне на цокольном этаже дома, дальше огонь не распространился. Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, точную причину смерти позволят установить судебно-медицинские экспертизы. По результатам доследственной проверки следствие примет процессуальное решение.