Часть Техаса остается без света при минусовых температурах

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Около четверти потребителей электроэнергии в штате Техас остаются без света из-за снежной бури, прошедшей еще в понедельник. Об этом сообщает в среду портал poweroutage.us, аккумулирующей данные о состоянии электросетей в США.

Из около 12,5 млн подключенных к сети пользователей без света остаются свыше 3,2 млн. Холода при этом сохраняются на значительной части Техаса. Хотя в крупнейшем городе штата Хьюстоне потеплело до нуля градусов по Цельсию, в его столице Остине столбик термометра опустился до пяти градусов мороза, в Далласе - до минус восьми. За пределами городов температура, как правило, еще ниже.

Хотя буря в основном утихла, плохие погодные условия сохраняются в части штатов на северо-западе США, Среднем Западе и юге. В среду в Соединенных Штатах, по данным портала flightaware.com, было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки, однако перевозчики распространяют предупреждения о возможной отмене рейсов уже и на северо-западные штаты - Пенсильванию, Нью-Йорк и Мэн.

Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Замерзают водопроводные трубы, так что люди остаются не только без света, но и без воды. Часть магазинов не работают из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди.

Массовое отключение света в Техасе уже привело к поиску виновных. Губернатор штата Грегг Эбботт объявил о начале расследования в отношении группы энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), не сумевших обеспечить энергоснабжение. Представители ERCOT заявили, что были вынуждены снизить нагрузку на сеть и обратиться к практике веерных отключений, чтобы не допустить выхода сети из строя после обрыва проводов во время бури.

Техасский кризис также вызвал споры, насколько эффективны в этой ситуации оказались "зеленые" технологии. Губернатор штата - республиканец Эбботт - заявил, что из-за холодов и метелей ветряные и солнечные генераторы вышли из строя. Его оппоненты из числа демократов винят в перебоях со светом теплоэлектростанции, которые снизили выработку электроэнергии после того, как из-за обледеневших дорог к ним оказался затруднен подвоз топлива.