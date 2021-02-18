Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский областной суд в четверг проверит законность приговора в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного на 15 лет колонии строгого режима за преступления коррупционной направленности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по жалобе на приговор Александру Шестуну назначено к рассмотрению в Мособлсуде на 10:00 мск", - сказала собеседница агентства.

В жалобе адвокаты Шестуна просят приговор отменить и признать его непричастным к инкриминируемым преступлениям. Они также просят прекратить уголовное преследование в отношении их подзащитного. Одним из пунктов апелляционной жалобы стало утверждение защиты, что в течение полугода судебные заседания с участием Шестуна проводились до позднего вечера четыре раза в неделю. Также защита указывает на нарушения статей 3 (запрет пыток) и 6 (право на справедливый суд) Конвенции по правам человека.

В свою очередь супруга экс-чиновника Юлия Шестун сообщила ТАСС, что некоторые члены Совета по правам человека при президенте РФ и Московской Хельсинской группы обратились к председателю Мособлсуда из-за нарушений, как они считают, при рассмотрении его дела. "Правозащитники напомнили о многочисленных нарушениях норм уголовно-процессуального законодательства, принципов уголовного судопроизводства и фундаментальных основ Конституции в суде Подольска. Они выразили надежду на то, что в апелляционной инстанции дело рассмотрят обстоятельно, беспристрастно и объективно изучив не только доводы следствия, но и защитников", - рассказала Шестун.

Подольский городской суд Московской области 25 декабря 2020 года признал Шестуна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 49 млн рублей.

Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Совместно с предполагаемыми подельниками (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) он незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.