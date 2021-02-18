Магазин загорелся на первом этаже жилого дома в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар возник в магазине на первом этаже многоэтажного жилого дома в Москве, в подъездах возникло сильное задымление, пожарные спасли 13 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"18 февраля в 05:45 поступило сообщение о возгорании по адресу: Севастопольский проспект, д. 51, к. 2. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что с первого этажа, предназначенного под магазин, идет густой дым. В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания на данный момент спасены 13 человек, из них один ребенок", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что в данный момент устанавливается, что горит и площадь возгорания.

"Сведения о пострадавших не поступали", - добавил собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что из-за сильного задымления проводится вентиляция двух подъездов.