Бывшего директора волейбольного клуба "Омичка" поместили под домашний арест

ОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска по ходатайству следствия поместил бывшего руководителя волейбольного клуба "Омичка", олимпийского чемпиона, экс-заместителя министра спорта РФ Сергея Шелпакова на два месяца под домашний арест, сообщили в четверг ТАСС в суде.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Шелпакова Сергея Васильевича меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 7 апреля", - сказали в суде, не уточняя, по какому делу было подано ходатайство.

Женский волейбольный клуб "Омичка" был образован в 1965 году. Команда выступала в чемпионате России и дважды становилась бронзовым призером. В сезон 2015-2016 годов из-за финансового кризиса клуб лишился основных игроков, выступление в чемпионате продолжила молодежная команда. В мае 2016 года клуб был объявлен банкротом.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин после жалоб на невыплату заработной платы сотрудникам клуба назначил служебную проверку и потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства.

Сергей Шелпаков - советский велогонщик и чемпион Олимпийских игр 1980 года. С 25 августа 2012 года по 5 апреля 2014 года был заместителем министра спорта РФ. С мая 2014 года - советник гендиректора некоммерческого партнерства "Волейбольный клуб "Омичка", с 26 марта по октябрь 2015 года - генеральный директор клуба.