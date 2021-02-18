СК установил трех подозреваемых в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу СК РФ установили трех подозреваемых в причастности к нападению на военнослужащих в Чечне в 2000 году, возбуждено уголовное дело, говорится в пресс-релизе СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в 2000 году по факту вооруженного нападения участников незаконных вооруженных формирований под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих", - говорится в сообщении. СК в рамках расследования получил доказательства причастности трех лиц к совершению указанного преступления. Против них, а также против неустановленных лиц возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как установило следствие, близ села Джани-Ведено Веденского района Чечни 29 марта 2000 года "указанные лица и иные участники различных незаконных вооруженных формирований" (порядка 200 человек) посягнули на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности района.

По информации СК, участники банд и незаконных вооруженных формирований, входивших в состав преступного сообщества, в результате нападения совершили умышленное убийство 33 правоохранителей. Кроме того, захвачены в плен и затем убиты еще 10 сотрудников ГУВД Пермской области. Моральный вред и вред здоровью различной степени тяжести причинен 102 военным и сотрудникам ГУВД.

В сообщении уточняется, что сейчас проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия с участием подозреваемых, направленные на установление их роли в преступлении. Эти лица, по данным СК, ранее уже были осуждены.