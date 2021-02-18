В Приморье экс-глава похоронного предприятия пойдет под суд за взятки

ТАСС, 18 февраля. Бывший руководитель муниципального предприятия Владивостока "Некрополь" предстанет перед судом по делу о взятках на сумму более 300 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"По версии следствия, с марта 2005 года по сентябрь 2017 года руководитель специализированной похоронной службы получил от двух компаний акции и денежные средства за возможность беспрепятственного оформления заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на территории городских кладбищ. При этом он ограничил возможность иным организациям оказывать услуги в сфере похоронного дела. Всего он получил взятки на общую сумму более 326 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, также обвиняемый заключил с одной из компаний договор аренды транспортных средств и спецтехники. Уголовное дело направили в суд. Также прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого более 1 млн рублей.

Статья "Получение взяток в особо крупном размере" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом. По данным прокуратуры, фигуранта дела осудили в 2018 году по статье "Мошенничество" и приговорили к двум годам лишения свободы с запретом занимать должности, в том числе в муниципальных предприятиях.