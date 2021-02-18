Под Калининградом пропал семилетний мальчик

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Семилетний мальчик пропал во время прогулки в городе Немане Калининградской области. Региональное следственное управление СК РФ начало его поиски и распространило приметы мальчика с просьбой к жителям сообщать информацию о нем.

"Следственными органами регионального управления СК РФ разыскивается мальчик 2013 года рождения, который 17 февраля около 17 часов ушел из дома по улице Победы в городе Немане, по настоящее время его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда "Запад", сообщили ТАСС в организации.