В Петербурге задержали мужчину по подозрению в развращении двух школьниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух школьниц, он стал фигурантом двух уголовных дел. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кировского района Санкт-Петербурга задержали 41-летнего жителя Красносельского района, подрабатывающего курьером в сети ресторанов. Он подозревается в двух преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, в отношении задержанного возбуждены два уголовных дела. "Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Развратные действия", "Иные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении управления СК.

По данным ведомств, задержанный в конце января этого года возле дома на Ленинском проспекте в Петербурге совершил преступление сексуального характера в отношении 12-летней школьницы. Второе подобное преступление он, по данным полиции и СК, совершил 11 февраля на бульваре Новаторов в отношении восьмилетней девочки. "По оперативным данным, мужчина в содеянном признался", - отметили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время следователи проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. В суде они намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.