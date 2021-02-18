В Москве женщина оставила годовалую дочь соседке и исчезла

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Женщина на юге Москвы оставила соседке свою годовалую дочку и пропала. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры, по данному факту начали проверку.

"По предварительной информации, 20-летняя женщина оставила годовалую девочку соседке по съемной квартире на улице Шипиловской. Она не появляется уже более четырех дней. Ребенок доставлен в больницу", - сообщили в прокуратуре.

Личность и местонахождение матери девочки устанавливаются.

В ходе проверки, которую проводит Нагатинская межрайонная прокуратура, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям матери по исполнению своих обязанностей по заботе о ребенке.