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В Москве женщина оставила годовалую дочь соседке и исчезла

Личность и местонахождение матери девочки устанавливаются

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Женщина на юге Москвы оставила соседке свою годовалую дочку и пропала. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры, по данному факту начали проверку. 

"По предварительной информации, 20-летняя женщина оставила годовалую девочку соседке по съемной квартире на улице Шипиловской. Она не появляется уже более четырех дней. Ребенок доставлен в больницу", - сообщили в прокуратуре.

Личность и местонахождение матери девочки устанавливаются.

В ходе проверки, которую проводит Нагатинская межрайонная прокуратура, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям матери по исполнению своих обязанностей по заботе о ребенке.

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Источник: в Москве по делу о крупной взятке задержан топ-менеджер "Ростелекома"
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