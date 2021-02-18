В МВД Татарстана сообщили о задержании маньякa

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин в четверг заявил о поимке еще одного маньяка.

"В результате совместных усилий правоохранительных органов поставлена точка в громком деле по серии убийств пожилых женщин, совершенных в период с 2011 по 2012 годы на территории республики и ряда других регионов Приволжского и Центрального федерального округа. Для вас могу сказать, что буквально на днях задержан еще один маньяк, сейчас работа с ним проводится вместе со Следственным комитетом и прокуратурой", - сказал Хохорин на заседании Государственного совета Татарстана, не озвучив подробности.

Ранее суд оставил под стражей до апреля 2021 года жителя Казани Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве пожилых женщин. По данным СК, уголовное дело расследуется из-за убийств 26 женщин и одного покушения на убийство, похищения их имущества, совершенных в период с 2011 по 2012 годы на территории более 10 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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