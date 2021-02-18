СК возбудил дело против экс-начальника отдела опеки под Калининградом после хищения денег

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшей начальницы отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации Славского района Калининградской области по подозрению в хищении более 300 тыс. рублей со счета 13-летнего подростка, находившегося под ее опекой. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК.

"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Калининградской области в отношении бывшего начальника отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации МО "Славский муниципальный район" возбуждено уголовное дело. 39-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Славского района.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемая была опекуном на возмездной основе по договору о приемной семье 13-летнего подростка и могла использовать на его содержание 47 тыс. рублей из принадлежащих ему денег. Используя должностное положение, она изготовила подложные копии постановлений от имени главы муниципалитета, дающих ей возможность снять деньги со счетов подопечного, а затем сняла с них 317 тыс. рублей и распорядилась по своему усмотрению.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает в том числе до 6 лет лишения свободы.