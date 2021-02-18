В Подмосковье задержан мужчина, пытавшийся убить двух женщин и ребенка

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье приезжего, который поджег дом, чтобы убить двух женщин и ребенка. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан житель одной из среднеазиатских республик 1966 года рождения, который подозревается в покушении на убийство двух женщин и малолетнего ребенка", - сказала она.

По словам Петровой, 21 января злоумышленник незаконно проник через окно в дом в микрорайоне Мамонтовка, заставил потерпевших связать друг другу руки, закрыл их в комнате вместе с малолетним ребенком одной из женщин, после чего поджег дом и скрылся. "Женщинам с малолетним через окно удалось выбраться и обратиться в местную больницу и позже в полицию", - добавила начальник подмосковного главка полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, правонарушитель доставлен в следственные органы.