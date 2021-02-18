В мэрии Биробиджана прошли обыски

ТАСС, 18 февраля. Обыски прошли в мэрии Биробиджана и дома у главы города Александра Головатого. Об этом он сообщил в видео, размещенном на его странице в Instagram.

"Определенные следственные мероприятия проходят, тут, наверное, в Биробиджане традиция сложилась - по февралям мэров привлекать. <…> У надзорных органов есть вопросы по некоторым мероприятиям, проводимым в [20]20-м году. Но это их работа: выверять, изучать документацию, принимать решения. Да, сегодня проводились мероприятия и в мэрии Биробиджана, и, что неприятно, дома", - сообщил Головатый.

Он отметил, что надзорные ведомства внимательно следят за реализацией национальных проектов. Также мэр добавил, что работа городской администрации ведется в рабочем порядке.

Бывший мэр Биробиджана Андрей Пархоменко был задержан 19 февраля 2015 года, в отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с нарушениями при приватизации единственного в городе кинотеатра "Родина".