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В Ленобласти локализовали пожар на заводе деревянных изделий

Возгорание тушат 25 человек и пять единиц техники

ТАСС, 18 февраля. Пожарные локализовали возгорание на заводе деревянных изделий в городе Кировск Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 12:26 мск объявлена локализация пожара на площади 800 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на территории завода по изготовлению деревянных изделий в Кировске поступило в 10:12 мск. Горит двухэтажное отдельно стоящее здание на площади 800 кв. м. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Пожар тушат 25 человек и пять единиц техники.

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