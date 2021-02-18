В Сочи без электричества остаются более 10,5 тыс. человек

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Более 10,5 тыс. человек остаются без света в Сочи из-за сильного снегопада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Накануне в Краснодарском крае без света оставались 18 450 человек в 20 населенных пунктах. Утром в четверг в пресс-службе "Россети Кубань" сообщили, что аварию удалось ликвидировать, однако в районах Сочи возобновился сильный снегопад, который становится причиной новых локальных нарушений электроснабжения.

"Сегодня рабочий день в Сочи. Здесь вторые сутки снегопад, нестандартная погода для города-курорта. Больше 10,5 тыс. людей остаются без света. Вижу, что коммунальные службы делают максимум возможного. Сейчас главное не снижать темпы ремонтно-восстановительных работ, чтобы все завершить к вечеру", - написал Кондратьев, отметив, что он поручил держать ситуацию на контроле ежечасно.

Также глава региона отметил, что накануне из-за снега отрезанными оказались несколько сел, произошли обрывы проводов. Сейчас к работам привлечены все необходимые силы и средства - на расчистке улиц и дорог работают 94 единицы спецтехники, 174 человека.

В пресс-службе администрации края добавили, что в ликвидации аварий участвуют 37 бригад, 121 человек. Задействована 61 единица техники, установлено 10 дизельных электростанций, от которых запитывают социальные объекты.

Ранее в четверг сообщалось, что количество осадков, которые выпали в Сочи за последнюю неделю, в 2,5 раза превысило месячную норму. Также в горах курорта за последнюю неделю сошло 11 лавин, восемь из которых - самопроизвольные. Ожидается, что снегопад, который в Краснодарском крае идет с понедельника, продолжится до пятницы. В выходные возможно прекращение осадков, однако температура воздуха останется отрицательной.