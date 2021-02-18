В Угличе задержаны двое подозреваемых в краже золотых изделий на 18 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в краже золотых изделий на 18 млн рублей из ювелирного магазина в Угличе Ярославской области. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, в ночное время двое злоумышленников взломали входную дверь ювелирного магазина в Угличе, проникли внутрь и совершили хищение золотых изделий на общую сумму более 18 млн рублей", - сказала она.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии предполагаемые похитители были задержаны. Один из них оказался жителем Ставропольского края, другой - Карачаево-Черкесской Республики", - добавила представитель МВД.

При обысках по местам временного проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, радиостанции, сим-карты, банковские карты и деньги, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. Также обнаружены похищенное золотое кольцо и бирки от ювелирных изделий.

Кроме того, как отметили Волк, имеются основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны еще к девяти кражам из торговых, ювелирных и ломбардных предприятий в Ярославской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

В данный момент один фигурант арестован, второй находится под домашним арестом.