Суд продлил срок ареста обвиняемым в убийстве шести человек в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Промышленный районный суд Оренбурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым обвиняемым в убийстве шести человек: двоих предпринимателей, сына одного из них, директора компании, его жены и водителя. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Всем продлили арест до 17 апреля", - сообщила собеседница агентства.

По данным пресс-службы суда, четверо из фигурантов обвиняются в убийстве двух и более лиц, в том числе ребенка, один - в убийстве двух и более лиц.

Сотрудники полиции в конце мая задержали в Оренбурге подозреваемых в убийстве предпринимателя и его семилетнего сына, которое произошло в январе 2018 года, а также директора одной из крупных компаний, его жены и водителя, убитых в мае 2019 года, и еще одного предпринимателя в мае 2020 года. Изначально суд арестовал подозреваемых до 22 июля, затем меру пресечения продлили.

Директор филиала ООО "Газпромтранс", член Общественной палаты Оренбургской области Андрей Бахарев, его супруга и водитель были найдены убитыми в жилом доме поселка Ростоши Оренбурга 20 мая 2019 года. По факту убийства возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями обнаружили 17 января 2018 года во дворе жилого дома на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.