СМИ: число жертв оползня в Индонезии возросло до 18

СИНГАПУР, 18 февраля. /ТАСС/. Не менее 18 человек погибли в результате схода оползня в индонезийской деревне Нгетос в провинции Восточная Ява. Как сообщило в четверг агентство Antara со ссылкой на местную поисково-спасательную службу, вероятно, под завалами находится тело еще одной жертвы.

За минувшие сутки на месте чрезвычайного происшествия было обнаружено пять тел. Стихийное бедствие произошло ночью в воскресенье в результате проливных дождей. Оползень повредил восемь домов в деревне, более 100 человек были вынуждены покинуть свои жилища. 17 февраля сотрудники поисково-спасательной службы сообщали о 13 погибших, двое были спасены.

Сразу после схода оползня сообщалось о 20 пропавших без вести.