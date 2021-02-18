{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число жертв оползня в Индонезии возросло до 18

По данным агентства Antara, под завалами, вероятно, находится тело еще одного погибшего

СИНГАПУР, 18 февраля. /ТАСС/. Не менее 18 человек погибли в результате схода оползня в индонезийской деревне Нгетос в провинции Восточная Ява. Как сообщило в четверг агентство Antara со ссылкой на местную поисково-спасательную службу, вероятно, под завалами находится тело еще одной жертвы.

За минувшие сутки на месте чрезвычайного происшествия было обнаружено пять тел. Стихийное бедствие произошло ночью в воскресенье в результате проливных дождей. Оползень повредил восемь домов в деревне, более 100 человек были вынуждены покинуть свои жилища. 17 февраля сотрудники поисково-спасательной службы сообщали о 13 погибших, двое были спасены.

Сразу после схода оползня сообщалось о 20 пропавших без вести.

Теги
Индонезия
Глава СК поставил на контроль расследование убийства 9-летней девочки в Чите
Ранее сообщалось, что ребенка застрелил мужчина
Читать полностью