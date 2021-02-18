В Москве из желудка годовалого ребенка извлекли 117 магнитных шариков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Хирурги детской больницы Сперанского в Москве извлекли из желудка годовалого ребенка 117 магнитных шариков, они не успели нарушить функцию желудка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе пояснили, что мальчик играл со своей старшей сестрой. Позже мама обнаружила пропажу половину деталей магнитного конструктора и обратилась к врачам. После обследования девочку отпустили, а ее младшего брата экстренно доставили в операционную - снимок показал, что в желудке у мальчика собрался огромный ком из магнитных шариков.

"Специальными инструментами мы извлекли из желудка пациента аж 117 мелких инородных предметов. К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудка. После операции малышу назначили антибактериальную, инфузионную терапию. Сейчас ребенок в полном порядке, его уже готовят к выписке", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением гнойной хирургии № 2 Нодари Зурбаева.

Специалисты детской больницы № 9 имени Сперанского настоятельно рекомендуют не допускать игр маленьких детей с мелкими предметами без постоянного присмотра взрослых, а также всегда обращать внимание на возрастные рекомендации и ограничения игрушек.