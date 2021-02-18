Видеооператор ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката по соглашению

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Павел Зеленский признал вину в призывах к экстремистской деятельности и отказался от адвоката, с которым у него было соглашение. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Зеленский признал вину в инкриминируемом ему преступлении и отказался от услуг адвоката Мансура Гильманова, с которым у него ранее было заключено соглашение",- сказал собеседник агентства. Сам Гильманов подтвердил факт отказа Зеленского от его услуг. "Действительно, Зеленский написал отказ от меня", - сказал адвокат, не уточнив подробностей.

О признании Зеленским вины и отказе от адвоката также заявил и глава ФБК Иван Жданов.

Ранее Пресненский суд заключил Павла Зеленского под стражу до конца февраля по обвинению по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, причиной уголовного преследования Зеленского стали его комментарии под заметками в социальных сетях о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной.