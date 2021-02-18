В США слушания по вынесению приговора россиянину Фирсову перенесены на 24 мая

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Слушания по вопросу вынесения приговора гражданину России Кириллу Фирсову, признавшему в США вину в краже данных, перенесены более чем на месяц. Соответствующие данные опубликованы в четверг в базе федерального суда Южного округа штата Калифорния.

Начало слушаний теперь назначено на 24 мая, на 09:00 по местному времени (20:00 мск). Ранее ожидалось, что они начнутся 12 апреля. Адвокат россиянина накануне направил в суд ходатайство с просьбой перенести вынесение приговора по причине того, что в апреле он будет участвовать в другом судебном процессе в штате Нью-Йорк, который, как ожидается, займет около трех недель. В ходатайстве отмечалось, что соответствующая просьба согласована со стороной обвинения.

Фирсов ранее признал свою вину в том, что пытался в мошеннических целях получить закрытые сведения о клиентах некой компании. Его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 10 лет и обязать выплатить штраф в размере до $250 тыс.

Сторона обвинения согласилась не добиваться для россиянина максимально жесткого наказания. Он отказался от права настаивать на проведении судебного разбирательства и оспаривать обвинения, о которых идет речь. Относительно выплаты штрафов и компенсации договоренностей между сторонами нет. Окончательное решение о том, какое наказание будет назначено россиянину, примет суд.

Американские власти задержали Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей Калифорнии для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в марте 2020 года.

Власти США утверждали, что указанная платформа базируется в России. С помощью данного ресурса якобы осуществляли продажу похищенной хакерами информации, в том числе личных данных и сведений о банковских счетах.