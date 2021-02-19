На Чукотке из оставшегося без отопления в морозы села вывезли более 40 человек

ТАСС, 19 февраля. Ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению теплоснабжения после аварии на теплотрассе в селе Нунлигран Провиденского городского округа на Чукотке. Из села вывезены более 40 человек, сообщается на сайте регионального правительства.

"В превентивных целях из села в Проведения и Сиреники вывезены 43 человека, которые размещены у родственников и знакомых", - говорится в сообщении. Ранее из села вывезли более 20 детей из школы-интерната, которая также осталась без тепла.

На участке магистральной сети теплоснабжения накануне произошла авария, которая привела к потере теплоносителя, прекращению его циркуляции и остановке работы теплосети. Подача теплоснабжения ограничена в 10 жилых домах, в которых проживает 81 человек, а также в школе. Жильцы отключенных домов обогреваются электроприборами. В селе введен режим ЧС. В пятницу в село будут дополнительно доставлены тепловые пушки, дизель-генераторы, сварочные аппараты и комплект радиаторов. В село, где продолжаются аварийно-восстановительные работы, направилась рабочая группа правительства округа под руководством губернатора Романа Копина.

"Главное сейчас - восстановить систему жизнеобеспечения, а причины аварии выясним позже. В село везем ремонтную бригаду, необходимые для восстановительных работ материалы и оборудование", - приводятся в сообщении слова Копина.

В настоящее время частично восстановлены две магистральные ветки - до школы-интерната и по улицам Тундровая и Центральная. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по сливу теплоносителя из системы отопления неотапливаемых домов, бригады ищут порыв на трубопроводе.

Село обеспечено электроэнергией и связью. Запас твердого топлива в котельной Нунлиграна имеется на весь зимний период. Расстояние от села до райцентра Провидения составляет свыше 100 км, связь есть по зимнику и по воздуху. В селе проживает около 300 человек. Сейчас там около 20 градусов мороза.