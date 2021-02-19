Жителя Читы отправили под стражу по делу об убийстве девятилетней девочки

ЧИТА, 19 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Читы в пятницу постановил заключить под стражу на два месяца 33-летнего местного жителя Василия Дунца, которого обвиняют в убийстве девятилетней девочки, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео девочки, выложенное ею в TikTok перед гибелью. На нем ребенок говорит, что сосед стучит в дверь, и она его боится.

"Избрать обвиняемому Дунцу Василию Викторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 16 апреля 2021 года", - сказала судья. При вынесении решения суд учел, что обвиняемый может повлиять на свидетелей или попытаться скрыться.

Как заявил журналистам пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков, сам обвиняемый частично признал вину и согласился с ходатайством следствия о взятии его под стражу.

По данным следствия, в среду мужчина, который был пьян, после ссоры с соседями прострелил их входную дверь из охотничьего ружья и смертельно ранил ребенка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование дела на личный контроль.

В 2019 году Дунец уже был судим по п. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью").