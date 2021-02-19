В Москве задержали мужчину за выписку поддельных справок об отсутствии коронавируса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве мужчину, подозреваемого в выписке поддельных справок об отсутствии коронавируса якобы от лаборатории "Гемотест". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейскими задержан 31-летний подозреваемый в подделке справок об отсутствии коронавируса в Москве. Он находится под подпиской о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Дело о подделке справок было возбуждено еще в декабре прошлого года. Осенью фигурант изготавливал и продавал за 2,5 тыс. рублей через интернет поддельные медицинские справки об отрицательном результате теста на коронавирус, якобы выданные лабораторией "Гемотест", но в действительности не имеющие к ней отношения.