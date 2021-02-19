{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пензе задержан руководитель фракции КПРФ в гордуме Александр Смирнов

Первый секретарь пензенского горкома партии Юлиана Котова также сообщила о задержании секретаря Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева и координатора "Левого фронта" в Приволжском федеральном округе Сергея Падалкина

ПЕНЗА, 19 февраля. /ТАСС/. Депутат городской думы Пензы, руководитель фракции КПРФ Александр Смирнов задержан утром в пятницу сотрудниками полиции. Об этом сообщила ТАСС первый секретарь пензенского горкома партии, депутат собрания представителей Пензенского района Юлиана Котова.

"Сегодня у своего дома был задержан депутат городской думы Пензы Александр Смирнов. В настоящее время на него составляют протокол по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - отметила Котова. Она добавила, что в пятницу также были задержаны секретарь Ленинского райкома КПРФ Руслан Бахтеев и координатор "Левого фронта" в Приволжском федеральном округе Сергей Падалкин.

ТАСС пока не располагает комментариями УМВД России по Пензенской области по задержаниям.

Теги
РоссияПензенская область
Мужчина угрожает спрыгнуть с крыши дома на северо-востоке Москвы
Оперативные службы получили сообщение о намерении мужчины от его супруги
Читать полностью