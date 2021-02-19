В Москве задержали участника похищения людей, совершенного в Петербурге в 2016 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали в Москве мужчину, который вместе с соучастниками в форме силовиков в 2016 году похитил нескольких граждан и вымогал у них 20 млн рублей, а затем скрылся и больше четырех лет находился в международном розыске. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"У дома номер 3 по бульвару Андрея Тарковского в Москве в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России [по Петербургу и Ленобласти] задержан 30-летний гражданин, с 2016 года находящийся в международном розыске", - говорится в сообщении.

В марте 2016 года в СК сообщали, что в Петербурге задержали пять уроженцев Приморского края, которые надели на себя камуфляжную форму сотрудников спецподразделения и похитили троих мужчин. Затем похищенных заковали в наручники и отвезли в квартиру в Московском районе города, где заставили их подписать документы на передачу двух иномарок BMW стоимостью более 2,5 млн рублей. Также они требовали от похищенных 20 млн рублей в счет оплаты несуществующего долга, но затем потерпевших освободили полицейские, а похитителей задержали.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 163 и ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Похищение человека", "Вымогательство", "Разбой"). Как уточнили в полиции, задержанный в Москве мужчина обвиняется в соучастии в этих преступлениях, с 2016 года он находится в международном розыске.

"В ближайшее время мужчина будет доставлен в Петербург для проведения необходимых процессуальных действий", - отметили в главке МВД.