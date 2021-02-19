В Подмосковье возбудили дело на помощника машиниста электрички из-за гибели пассажира

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении помощника машиниста электрички, из-за которого мужчину зажало в дверях и протащило по платформе в Подмосковье. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, он помещен судом под домашний арест.

"Возбуждено уголовное дело в отношении помощника машиниста электропоезда. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - сообщила Марковская.

Ночью 11 февраля на станции Вялки Казанского направления Московской железной дороги в результате ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащего контроля за работой автоматических дверей и сигнальной лампы мужчину 1968 года рождения зажало в дверях и протащило по платформе. Пострадавший погиб на месте происшествия.