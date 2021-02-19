В Калининградской области пропал семилетний мальчик

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Судьба семилетнего мальчика, пропавшего 17 февраля в городе Немане Калининградской области, остается неизвестной. Ведутся поиски, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Следователями Советского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Калининградской области по факту безвестного исчезновения семилетнего ребенка из Немана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщила Гацко.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения ребенка, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

Мальчик 2013 года рождения 17 февраля около 17:00 ушел на прогулку из дома по улице Победы в городе Немане. По уголовному делу следователями и криминалистами регионального управления СКР проводятся следственные действия, а органами внутренних дел - оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и обстоятельств исчезновения несовершеннолетнего. Проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники СК, МВД, МЧС, волонтеры и местные жители.

В четверг администрация Неманского городского округа области на своей странице "ВКонтакте" сообщила, что 17 февраля от литовских пограничников поступила информация о том, что на реке Неман упал в полынью ребенок. На место выезжали пограничники, представители экстренных служб, мэрии, был задействован поисково-спасательный катер, к поисковым работам привлекались водолазы, но никого найти не удалось.