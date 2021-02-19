В Курганской области задержали двоих молодых людей за убийство человека

ТАСС, 19 февраля. Правоохранительные органы задержали 15-летнего и 19-летнего молодых людей по обвинению в жестоком избиении до смерти 45-летнего сожителя матери одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Курганской области два местных жителя 19 и 15 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). В настоящее время молодые люди задержаны, следователем решается вопрос об избрании в отношении них необходимых мер пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 17 февраля. Злоумышленники находились в квартире семьи 19-летнего курганца. В результате конфликта молодые люди жестоко избили 45-летнего сожителя матери. "От полученных телесных повреждений, не совместимых с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.