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Источник заявил, что у нападавшего у консульства Украины в Санкт-Петербурге не было мотива

Напавшего мужчину госпитализировали с психическим расстройством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Мужчина, который в пятницу в Санкт-Петербурге ранил военнослужащего украинской Государственной пограничной службы, который охранял генконсульство Украины в городе, госпитализирован с психическим расстройством. Его поступок не носил никаких мотивов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Никаких мотивов. Он госпитализирован в больницу с психическим расстройством", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что в пятницу на улице Бонч-Бруевича, где расположено генеральное консульство Украины, вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника учреждения. Нападавшего задержал находившийся рядом наряд полиции.

Позже в Госпогранслужбе Украины сообщали, что был ранен военнослужащий-пограничник, охранявший дипломатическое учреждение.

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