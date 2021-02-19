Тело утонувшего ребенка обнаружили на месте поисков на озере на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Тело утонувшей девочки обнаружили спасатели на озере Буйвола на Ставрополье. Группировка усилена для поисков еще одного ребенка, который мог провалиться под лед, сообщили ТАСС в ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края".

"Спасатели обнаружили тело одной утонувшей девочки. К месту поисково-спасательных работ в 21:00 мск выехали пять спасателей аварийно-спасательной группы Георгиевска", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на озере в городе Буденновске под лед могли провалиться трое детей. Одну из девочек успели спасти очевидцы, она доставлена в реанимацию. К поискам изначально были привлечены 13 спасателей из села Левокумского. В готовности для возможного усиления группировки находится также аварийно-спасательная группа из Ессентуков.

"В данный момент на месте работают спасатели. Они раскалывают лед, чтобы в водоем могли погрузиться водолазы для проведения дальнейших поисково-спасательных работ", - сообщил на своей странице в Instagram глава Буденновского округа Андрей Соколов.

Как сообщили журналистам в Следственном управлении СК РФ по региону, в озере обнаружили тело 11-летней девочки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). "Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем", - отметили в следственном управлении.

Озеро Буйвола расположено на северной окраине города Буденновска. Протяженность озера составляет около 7 км, глубина местами может достигать 2,8 м.