Самолет рейсом Москва - Оренбург продолжил полет после подачи сигнала тревоги

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Самолет рейсом Москва - Оренбург подал сигнал тревоги сразу после вылета из аэропорта Шереметьево, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

"Самолет, вылетевший из Шереметьево в Оренбург в 01:12 мск, подал сигнал тревоги через пару минут после взлета", - сказал собеседник агентства.

Затем самолет сделал небольшой круг и продолжил полет по курсу в сторону Оренбурга. Посадка самолета планируется около 03:00 мск.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, рейс выполняет Sukhoi Superjet 100-95 компании "Аэрофлот".