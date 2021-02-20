Девятилетний мальчик пропал в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Благовещенске девятилетнего мальчика, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ребенок ушел из дома в среду. "По предварительным данным, мальчик воспитывается в неблагополучной семье", - добавили в пресс-службе.

"Сообщение об уходе ребенка поступило в правоохранительные органы 19 февраля 2021 года, в настоящее время организовано проведение поисковых мероприятий совместно с волонтерами местных поисково-спасательных отрядов, органам внутренних дел даны необходимые поручения на проведение оперативно-разыскных мероприятий", - уточнили в управлении.