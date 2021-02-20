В Тамбове возбудили дело за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

ТАСС, 20 февраля. Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма по факту публикации 29-летиним жителем Тамбова для трансляции на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографии Адольфа Гитлера, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК по Тамбовской области.

"По материалам сотрудников УФСБ России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), подозревается 29-летний местный житель города Тамбова", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, мужчина 4 мая 2020 года разместил в открытом доступе в интернете на сайте "ВКонтакте" фотографию Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". "Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника, средства связи, предметы, имеющие значение для дела", - говорится в сообщении СУ СК по региону.