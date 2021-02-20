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Погибшие при пожаре в Абхазии двое детей оказались гражданами России

Они временно проживали с родителями в гостевом доме в Гудауте

СУХУМ, 20 февраля. /ТАСС/. Погибшие 19 февраля при пожаре в городе Гудаута в Абхазии малолетние дети оказались гражданами Российской Федерации, сообщил в субботу и. о. главы администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа.

"Накануне в городе Гудаута загорелся частный дом. В результате пожара погибли двое детей 2018 и 2020 годов рождения из Ставропольского края РФ. Они вместе с родителями временно проживали в гостевом доме в Гудауте", - сказал Боджгуа.

По его словам, тела в скором времени будут отправлены в РФ, с родителями детей работают психологи.

Как сообщила пресс-служба МЧС Абхазии, власти республики выразили готовность взять на себя все организационные мероприятия по доставке тел погибших на территорию Российской Федерации, о чем были проинформированы представители российского посольства в Абхазии.

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