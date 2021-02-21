Частный дом и машина загорелись в СНТ в Новой Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пожар охватил частный дом и рядом стоящий автомобиль Audi в СНТ в поселении Роговское в Новой Москве. Произошло частичное обрушение, пострадал один человек. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"В поселении Роговское в СНТ на улице Простоквашино, дом 6 загорелся частный дом по всей площади и рядом стоящий автомобиль Audi. В результате пожара произошло частичное обрушение дома, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в горящем доме может находиться еще один человек. Точная площадь пожара устанавливается. На месте работают пожарные.