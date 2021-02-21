Два человека погибли в результате отравления угарным газом в Казани

ТАСС, 21 февраля. Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате отравления угарным газом в Казани, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение об отравлении людей угарным газом в доме по улице 25 лет Октября поступило в 14:20. "Медикам требовалось вскрыть дверь. Прибывшие спасатели поисково-спасательной службы РТ при помощи специнструмента деблокировали входную дверь. В результате отравления угарным газом пострадали двое мужчин 1960 и 1978 годов рождения, а также погибли две мужчин 1992 и 1994 годов рождения", - сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что отравление произошло в многоквартирном четырехэтажном жилом доме 1938 года постройки. Дом электрифицирован и газифицирован.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что ведомство проводит проверку. По информации пресс-службы, двоих мужчин доставили в городскую больницу № 7 в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в малосемейной квартире, состоящей из четырех комнат.

"По предварительным данным, один из мужчин позвонил родственникам и сообщил, что в квартире странный запах, он теряет сознание, просит вызвать скорую помощь. Открыв двери квартиры запасным ключом, родственники звонившего обнаружили всех пострадавших, вызвали скорую помощь. В квартире ощущался запах газа", - добавили в прокуратуре.