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Прокуратура проверит инцидент с траулером Polaris, потерявшим ход в Баренцевом море

У судна отказал основной двигатель

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с траулером Polaris, потерявшим ход в Баренцевом море. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с остановкой главного двигателя судна МК 0335 Polaris в Баренцевом море. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - сообщили в ведомстве, отметив, что ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судно Polaris потеряло ход из-за отказа основного двигателя в акватории Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий Мурманской области. На помощь траулеру из Мурманска вышел спасательный буксир "Мурманрыба", который должен прибыть к траулеру к 21:00.

В прокуратуре уточнили, что судно Polaris принадлежит АО "Норд-Вест Ф. К.", всего на борту находятся 10 человек, пострадавших нет. По данным ведомства, судно находится в 81 км от Зубовской губы полуострова Рыбачий.

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