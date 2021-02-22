Байден посетит пострадавший от снежной бури Техас

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в течение недели намерен совершить поездку в штат Техас, который сильнее других пострадал от сильнейшей за 30 лет снежной бури в стране. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу ABC сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент сказал, что он планирует посетить Хьюстон (крупнейший город штата - прим. ТАСС) в середине недели", - сказала она. Псаки также отметила, что в рамках федеральной помощи в штат на военных самолетах доставляются продукты питания, питьевая вода и генераторы.

Большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы, и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды. Без электроэнергии сейчас остаются менее 30 тыс. жителей штата, однако еще в начале недели без света оказались несколько миллионов человек. С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тыс. из них оказались без питьевой воды. Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури.