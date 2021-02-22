В Екатеринбурге возник пожар в жилом доме и шиномонтажной мастерской

ТАСС, 22 февраля. Огонь охватил надворные постройки, частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской в Екатеринбурге на площади 200 кв. м. Девять человек спасли, информация о пострадавших не поступала, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре на Московском тракте у торгово-развлекательного центра "Мега" в Екатеринбурге поступило в понедельник в 04:46 (02:46 мск). В 06:57 (04:57 мск) пожар локализован на площади 200 кв. м. Горят надворные постройки, частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожарными были спасены девять человек, из них трое - дети, информация о пострадавших не поступала. "Тушение пожара осложнялось высокими температурами и сильной задымленностью, а также высокой плотностью застройки. На месте работают девять единиц спецтехники и 31 человек личного состава", - добавил собеседник агентства.