В Москве неизвестный избил безработного и похитил у него сумку с 1 млн рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Неизвестный избил безработного мужчину у дома на юго-востоке Москвы и похитил у него сумку с валютой, ущерб оценивается в 1 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"21 февраля у дома №23 на улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес не менее трех ударов в область головы неработающему мужчине, похитил у него сумку с долларами, а затем скрылся. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший от госпитализации отказался, медицинская помощь ему была оказана на месте. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже (п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ).