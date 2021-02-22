Два ребенка погибли и два взрослых пострадали в ДТП в Вологодской области

ВОЛОГДА, 22 февраля. /ТАСС/. Автомобильная авария произошла в воскресенье на дороге Вологда - Тихвин - Р21 "Кола" в Чагодощенском районе Вологодской области. В результате столкновения двух легковых машин погибли две девочки, водители обеих машин травмированы, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по области.

"В результате ДТП, произошедшего 21 февраля в 15:10 мск на 286 км трассы Вологда - Тихвин - Р21 "Кола", пострадали оба водителя. От полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи четырехлетняя и девятилетняя девочки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным УМВД, женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь в сторону Череповца, в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Terrano под управлением женщины 1985 года рождения.

Четырехлетняя девочка находилась на переднем сидении Nissan в детском автокресле. Девятилетняя девочка в Lada Priora находилась на заднем сидении, назначена экспертиза, чтобы выяснить, был ли ребенок пристегнут.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, женщина-водитель Priora с различными травмами была госпитализирована. Женщина из Nissan позже самостоятельно обратилась за медицинской помощью. После осмотра ей назначено амбулаторное лечение. Движение на трассе восстановлено, сообщили в полиции.

В новость внесены изменения (10:28 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.