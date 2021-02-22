Полицейские в Ленобласти задержали участника конфликта со стрельбой из-за уборки снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Участник конфликта со стрельбой из-за уборки снега задержан в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации полиции, сообщение о конфликте из-за уборки снега возле одного из магазинов в поселке Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области поступило 21 февраля.

"В ходе инцидента 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелка и доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции. Потерпевший с травмой ноги госпитализирован.

В настоящее время выясняются все обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.