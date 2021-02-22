Полиция в Пермском крае разыскивает ребенка, который не вернулся домой

ТАСС, 22 февраля. Полиция в Пермском крае разыскивают одиннадцатилетнего ребенка, который в воскресенье не вернулся домой. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в УМВД по региону.

"Полиция разыскивает одиннадцатилетнего мальчика со вчерашнего дня. Мальчик неоднократно ранее уходил из дома. Сейчас все силы направлены на установление его места нахождения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что заявление о пропаже ребенка родители написали накануне. По данным местных СМИ, школьник вечером вышел из гостей в Александровске, но домой так и не вернулся. Как сообщается в группе поискового отряда "Регион 59 - поиск пропавших", волонтеры объявили сбор на поиски пропавшего школьника.