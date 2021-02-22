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В Высоковске загорелось здание, где расположено кафе

Данных о пострадавших нет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пожар на площади 800 кв. м произошел в здании, где находится кафе, в городе Высоковск городского округа Клин. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, огонь локализован.

"В городе Высоковск городского округа Клин в одном из зданий, где расположено кафе, произошло возгорание на площади 800 кв. м. В настоящее время пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники экстренных служб и пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

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