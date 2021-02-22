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В Пешково назвали предварительную причину пожара, где погибла семья

Это могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, могло стать причиной пожара в частном доме в подмосковной деревне Пешково, где погибла семья из четырех человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем", - сказала она.

Проводится доследственная проверка. После пожара обнаружены фрагменты тел двух членов семьи, идет разбор места пожара с целью обнаружения тел еще двух погибших. Всего погибли двое взрослых и двое детей, также пострадала восьмилетняя девочка, она госпитализирована.

Прокуратура также начала проверку после гибели семьи в результате пожара.

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