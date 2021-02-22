Глава Тувы сообщил, что в ДТП с автобусом водитель иномарки был пьян

ТАСС, 22 февраля. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным автобусом в Туве, в результате чего пострадали 17 человек, был пьян. Об этом сообщил на своей официальной странице во "Вконтакте" глава республики Шолбан Кара-оол.

В понедельник в Кызыле произошло столкновение пассажирского автобуса на 26 мест с легковым автомобилем Toyota Ipsum. В результате, по уточненным данным, в больницу были доставлены 17 человек, в том числе 11 детей.

"Уже известно, что водитель автомашины Toyota Ipsum был пьян, как и его пассажир. Сегодня на территории левобережных дач в Кызыле в дневное время они выехали на полосу встречного движения и врезались в пассажирский микроавтобус № 13", - сообщил Кара-оол.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, трое детей с сотрясением головного мозга госпитализированы в нейрохирургическое отделение больницы. У двоих взрослых пострадавших, пассажиров иномарки, зафиксированы травмы скелета, в частности множественные переломы ребер и вывих тазобедренного сустава.

В следственном управлении Следственного комитета по Республике Тыва сообщили, что начали проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Устанавливаются тяжесть вреда, причиненного всем участникам ДТП, и обстоятельства произошедшего.