На Украине при попытке покинуть страну задержан бывший замглавы Приватбанка

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур на Украине провели спецоперацию по задержанию бывшего заместителя главы Приватбанка при его попытке покинуть страну на самолете. Об этом сказано в сообщении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в понедельник в Telegram-канале.

"Генеральный прокурор согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю главы правления Приватбанка в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в нем. Издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о бывшем замглавы банка Владимире Яценко, который занимал эту должность в 2016 году.

По данным ведомства, задержанный планировал покинуть стану на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. "Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", - сообщили в НАБУ.

По данным СМИ, Яценко является одним из фигурантов дела Приватбанка по оспариванию национализации, а до национализации он владел 0,3236% акций банка.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд).

В конце февраля 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.